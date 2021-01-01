تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة مع الحشرات في المنزل، ولا يستطيع البعض التعامل معها أو التخلص منها، حيث يتوجهون لشراء الكثير من المنتجات باهظة الثمن لكي يتخلصون منها.
ونستعرض خلال السطور التالية طريقة سحرية للتخلص من الحشرات ذات الرائحة الكريهة.
يمكنك عمل رذاذ بسيط، وتحتاج إلى: بضع ملاعق صغيرة من الثوم، وكوبين من الماء وزجاجة بغطاء "بخاخ".
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