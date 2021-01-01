إذا كنت تبحثين عن جمال طبيعي يمكنك اختيار علاج للحصول على توهج لبشرتك، لكن ماذا عن تجربة بعض العلاجات المنزلية التي لا تكون صديقة للجيب بل طبيعية وفي هذه الحالة صحية ولذيذة.
إذا كنت ترغب في المحاولة، فلدينا العلاج الأمثل لهذا المظهر المتوهج من الداخل، بإذن من أخصائية التغذية لوفنيت باترا.
قالت باترا في أحد منشورات Instagram: "اظهر بشكل خاص وأبهر الجميع، كل يوم، بهذا التوهج الخارق من الداخل".
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التعليقات على اكسير الجمال.. تمتعي ببشرة متوهجة ورائعة
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