دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

صورة الخبر: سلالة كورونا البريطانية المتحورة
سلالة كورونا البريطانية المتحورة


أعلن معهد بالستور الجزائري، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.

وفقا لموقع النهار الجزائري فإن الحالتين تم إكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت عن تسجيل 23 ولاية صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وبحسب بيان الصحة الجزائرية فقد سجلت 21 ولاية أقل من 9حالات، في حين سجلت 4 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأضافت الصحة الجزائرية، أنه تم تسجيل161 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت 3 حالات وفاة و146 حالة شفاء.

المصدر: موقع النهار الجزائري

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72424

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager