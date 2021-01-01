أعلن معهد بالستور الجزائري، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.
وفقا لموقع النهار الجزائري فإن الحالتين تم إكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت عن تسجيل 23 ولاية صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق