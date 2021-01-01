يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح مصطدمًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تعامله مع إيران.
وقال نتنياهو للقناة "13" الإسرائيلية، إنه أبلغ بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما قبل أيام، أنه سيمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه.
وأضاف عندما سئل عما إذا كان يعتمد على بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني: "أعتمد على نفسي وعلى أنفسنا".
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التعليقات على لن أعتمد على بايدن.. نتنياهو يصطدم مع أمريكا بشأن إيران.. تفاصيل
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