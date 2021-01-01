لن أعتمد على بايدن.. نتنياهو يصطدم مع أمريكا بشأن إيران.. تفاصيل

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نتنياهو يصطدم مع أمريكا بشأن إيران

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح مصطدمًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تعامله مع إيران.

وقال نتنياهو للقناة "13" الإسرائيلية، إنه أبلغ بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما قبل أيام، أنه سيمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه.

وأضاف عندما سئل عما إذا كان يعتمد على بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني: "أعتمد على نفسي وعلى أنفسنا".

وبعد الضغط عليه مرة أخرى للتحدث باستفاضة، قال: "أنا لا أعهد بأمن إسرائيل إلى أي شخص آخر.. يجب أن تكون إسرائيل قادرة ومصممة على الدفاع عن نفسها بنفسها".

وأشار: "أخبرته، باتفاق أو بدون اتفاق، فإن واجبي كرئيس وزراء لإسرائيل، هو منع تكرار انتهاكات إيران ضد شعبنا".

وقال: "هناك نظام هدفه الرئيسي تدميرنا. سأفعل كل ما بوسعي، لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

المصدر: قناة "13" الإسرائيلية

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