

الشيخ محمد وسام الشيخ محمد وسام



حكم صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال منشور على قناة اليوتيوب.



وأجاب وسام، قائلًا: انه لا مانع ان تصوم الجمعة ويوم بعده، كذلك لا يوجد مانع من افراد يوم الجمعة بالصيام لو وافق مناسبة أو كان لقضاء يوم على الإنسان.



هل يجوز صيام التطوع يوم الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

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ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، للتطوع؟".وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون أي شروط.حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوعوأضاف "عثمان"، خلال لقائه بقناة الناس، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج في ذلك، ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.