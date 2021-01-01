محمود الشحات أنور: حاشا لله أن أقول رأيت الله .. والكلام مقتضب من سياقه



الشيخ محمود الشحات الشيخ محمود الشحات



نفى الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير حديثه بأنه رأى الله، مؤكدا أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، وحاشا لله أن نقول مثل هذا الكلام، فالقصة مقتضبة من سياقها.



وأوضح الشحات في تصريحات لـ صدى البلد أن ما ذكرته في ندوتي بأحد المواقع الإخبارية ما يلي: كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء، وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت فى المنام شخصا كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء واستيقظت، وهذا ما ذكرته في الندوة.



وأشار إلى أن الرؤيا فسرها لي البعض بأنها مكانة طيبة عند ملك الملك ، وأنها دليل على محبة الله لعبده الفقير.

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وطالب محمود الشحات أنور متابعيه ومحبيه بعدم الالتفات لمثل الشائعات أو التقول بأمور ليست صحيحة، لأننا أزهري ودرست العقيدة والتفسير والحديث وجميع العلوم الشرعية ، بأروقة الأزهر الشريف ولا أستطيع التجرؤ على الله بمثل هذه الأقاويل.