نفى الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير حديثه بأنه رأى الله، مؤكدا أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، وحاشا لله أن نقول مثل هذا الكلام، فالقصة مقتضبة من سياقها.
وأوضح الشحات في تصريحات لـ صدى البلد أن ما ذكرته في ندوتي بأحد المواقع الإخبارية ما يلي: كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء، وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت فى المنام شخصا كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء واستيقظت، وهذا ما ذكرته في الندوة.
وأشار إلى أن الرؤيا فسرها لي البعض بأنها مكانة طيبة عند ملك الملك ، وأنها دليل على محبة الله لعبده الفقير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محمود الشحات أنور: حاشا لله أن أقول رأيت الله .. والكلام مقتضب من سياقه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق