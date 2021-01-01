دار الإفتاء: يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس.. فيديو



يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر فتوى خاصة بتلاوة المرأة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس، من خلال مقطع فيديو أجاب على سؤال نصه:"هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الرأس؟"



وأجاب على السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "نعم يجوز فكون المرأة تغطى رأسها عند تلاوة القرآن الكريم، فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجبات".



كانت دار الإفتاء المصرية قالت فى وقت سابق ردا على سؤال ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم بملابس البيت الصيفية وعدم ارتداء الحجاب؟، إنه يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل.

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وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فلقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها، وقد ذكر الحكيم الترمذي بعضًا منها في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" (3/ 253) فقال: [من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرًا، وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة، وَأَن تستاك، وَأَن تتخلل، وتتطيب، فَإِن هَذَا طَرِيقه، وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة، وَلا تكون مُتكئًا، وَأَن تتلبس له كمَا تتلبس للدخول على الأمير؛ لِأَنَّك مُنَاجٍ، وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة بقرَاءَته، كان أَبُو الْعَالِيَة إِذا قَرَأَ اعتَمَّ وَلبس وارتدى واستقبل الْقبْلَة] اهـ.