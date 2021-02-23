

البورصة تربح 7.4 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع البورصة تربح 7.4 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي اكس 30) بنسبة 6ر1% ليبلغ مستوى 91ر11617 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 93ر0% ليبلغ مستوى 46ر2384 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا والذي ارتفع بنسبة 14ر1% ليبلغ مستوى 52ر3424 نقطة.



من جهتهم.. قال وسطاء بالبورصة: "إن السوق تأثرت إيجابيًا بامتصاص صدمة هبوط بعض الأسهم بعد رفض هيئة الرقابة المالية لتقييمات إحدى الشركات، ما دفع الكثير من أسهم المضاربات للهبوط الحاد"، مشيرين إلى أن السوق سرعان ما استعادت عافيتها مع نهاية جلسة الأمس وبداية جلسة اليوم.



وأضافوا أن السوق كانت تحتاج لموجة تصحيح وجني أرباح للارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال الأسابيع الأولى من بداية العام، لافتين إلى أن تزايد معدلات السيولة بالبورصة يرجح كفة مواصلة الصعود لاستهداف مستوى 12 ألف نقطة لمؤشر السوق الرئيسي وفي حال استكمال عمليات جني الأرباح سيبقى مستوى 11200 نقطة دعم قوي للسوق.