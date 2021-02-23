

أسعار الذهب تتراجع أدنى 1800 دولار مع صعود الأسهم الأمريكية أسعار الذهب تتراجع أدنى 1800 دولار مع صعود الأسهم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب عالمياً أدنى 1800 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية.



وجاء هبوط المعدن الأصفر أيضاً مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، لأعلى مستوى منذ فبراير 2020.



وارتفاع عوائد السندات يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، كما أنها تدفع الدولار الأمريكي للارتفاع مما يضغط أيضاً على المعدن.

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كما تحولت الأسهم الأمريكية للصعود القوي خلال التعاملات حيث صعد “داو جونز” بأكثر من 400 نقطة.ومن جانبه، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس النواب بالأمس إن معدل التضخم قد يستغرق أكثر من 3 سنوات حى يصل إلى مستهدف البنك.وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1797.90 دولار للأوقية.وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1797.35 دولار للأوقية.وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.18.