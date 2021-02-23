

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية عالميا الشهر المقبل .. والسكر الأبيض حتى مايو 2021 توقعات باستمرار ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية عالميا الشهر المقبل .. والسكر الأبيض حتى مايو 2021

توقع تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والذي حصل أموال الغد على نسخة منه، استمار ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية وزراعية خلال الشهر المقبل وتتمثل في ” السكر الخام، القمح، الذرة الصفراء، الارز غير المقشور، زيت النخيل، زيت الصويا،الكاكاو” وارتفاع السكر الأبيض المكرر حتى مايو 2021، بينما تنخفض أسعار البن .



وارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر خلال يناير الماضي لتسجل نحو 446.30 دولار للطن في مقابل 402.53 دولار للطن خلال شهر ديسمبر الماضي ، بينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 14.9%، وتشير التوقعات إلى صعود أسعار السكر حتى شهر مايو المقبل ، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن.



وزادت أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 350.98 دولار للطن مقارنة بشهر ديسمبر الماضي والتي سجلت فيه نحو 323.42 دولار ، كما ارتفعت بمعدل سنوي 12.4% ، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود سعره حتي شهر مارس المقبل ، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.

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أسعار القمح ترتفع لـ 246.96 دولار للطن في ينايروارتفعت أسعار القمح خلال يناير 2021 لتسجل نحو 246.96 دولار للطن عن سعره خلال ديسمبر الماضي والتي بلغت 228.07 دولار، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.7%، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود أسعار القمح عالميا حتى شهر مارس المقبل.وزادت أسعار الذرة الصفراء خلال الشهر الماضي لتسجل 202.33 دولار للطن في مقابل 171.44 دولار للطن خلال شهر ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أسعاره على اساس سنوي بنسبة 11.2% ، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود أسعارها حتى مارس المقبل.وصعدت أسعار زيت النخيل عالميا في يناير الماضي لتسجل 959.5 دولار للطن عن أسعار شهر ديسمبر والتي بلغت نحو 923.7 دولار للطن ،كما زادت على أساس سنوي بنسبة 19.7% ، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود أسعاره حتى الشهر المقبل.واستقرت أسعار اللحم البقري خلال شهر ديسمبر الماضي عند 4.46 دولار للكيلو وهي نفس أسعار نوفمبر 2020، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 20.9%، بينما ارتفعت أسعار الدواجن لنحو 1810 دولار للطن في مقابل 1700 دولار ، بانخفاض 12.6 % علي أساس سنوي.وبلغ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز في 16 فبراير الجاري نحو 2734.35 يورو للطن بانخفاض 27.3% عن العام السابق، وسجل سعر زيت الزيتون البكر نحو 2474.20 يورو للطن بتراجع 33.3% عن العام الماضي ، وسعر زيت الزيتون البكر العادي نحو 2301.47 يورو للطن بنمو 31.9% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك وفقا لجمعية الزيتون بإسبانيا.وسجلت أسعار زيت الصويا ارتفاعا خلال الشهر الماضي لنحو 953.06 دولار للطن عن شهر ديسمبر الذي سجل 923.7 دولار للطن ، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 30.2% وتشير التوقعات المستقبلية إلى ارتفاع سعره حتى مارس المقبل، وذلك وفقا للبنك الدولي.ارتفاع ملحوظ بأسعار الأرز مع نهاية 2020كما ارتفعت أسعار الأرز غير المقشور لنحو 285.10 دولار للطن الشهر الماضي في مقابل 272.51 دولار خلال ديسمبر رغم تراجعها على أساس سنوي بنسبة 2.5%، والأرز كسر 5% لتبلغ 520 دولار للطن خلال ديسمبر في مقابل 489 دولار خلال نوفمبر كما زادت على أساس سنوي بنسبة 20.8%.وشهدت أسعار الأرز كسر 25% زيادة لتسجل 508 دولار للطن خلال ديسمبر الماضي في مقابل 480 دولار للطن خلال نوفمبر كما زادت على أساس سنوي بنسبة 20%، و أسعار الأرز كسر 100% لتسجل 496.6 دولار للطن في مقابل 467.7 دولار للطن وكذلك على اساس سنوي بنسبة 18.5%.وتراوحت أسعار الزبد في نيوزيلاندا /استراليا حتى 18 فبراير الجاري ما بين 4925– 5200 دولار للطن ، بينما تراوحت بين 4275-4475 دولار للطن في دول غرب أوروبا، كما تراوحت أسعار اللبن المجفف – منزوع الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3175 – 3275 دولار للطن، بينما تراوحت بين 2825- 2975 دولار للطن في دول غرب أوروبا، وتراوحت أسعار اللبن المجفف – كامل الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3575- 3625 دولار للطن، بينما تراوحت بين 3500-3650 دولار للطن في دول غرب أوروبا.وبلغت أسعار الجبن الشيدر في 18 فبراير الجاري ما بين 4250– 4300 دولار للطن في نيوزيلاندا /استراليا، والشرش المُحلى بين 1075- 1200 دولار للطن، والسمن ما بين 4800– 5225 دولار للطن.وزاد سعر البن عالميا خلال الشهر الماضي ليسجل 3.12 دولار للكيلو ، في مقابل 2.97 دولار للكيلو خلال ديسمبر الماضي، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 8% ، وتشير التوقعات المستقبلية إلى هبوط سعره الشهر المقبل ، وفقا للبنك الدولي، بينما تراجعت أسعار الشاي لتسجل 2.65 دولار للكيلو خلال ديسمبر في مقابل 2.80 دولار للكيلو خلال نوفمبر بينما كان مرتفع على أساس سنوي بنسبة 6%.وتراجعت أسعار ثمار البرتقال لتسجل 640 دولار للطن خلال ديسمبر الماضي في مقابل 650 دولار للطن خلال نوفمبر الماضي ،بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.5%، وكذلك سعر الكاكاو ليسجل نحو 2.52 دولار للكيلو خلال يناير الماضي مقابل 2.67 دولار للكيلو خلال ديسمبر منخفضا على أساس سنوي بنسبة 16.1%، وتشير التوقعات المستقبلية صعود أسعاره حتى الشهر المقبل.