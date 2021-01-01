

الحرمل.. نبات غامض بفوائد متعددة وأضرار ممكنة الحرمل.. نبات غامض بفوائد متعددة وأضرار ممكنة

الحرمل، هو ذلك النبات العشبي الذي ينمو في أغلب الدول العربية، والقادر على منح البشر الكثير من الفوائد الصحية، والتي يجب ألا تدعنا ننسى الأعراض الجانبية الخاصة به، كما نوضح في تلك السطور.



الحرمل

يعتبر الحرمل من ضمن قائمة النباتات العشبية المعمرة، حيث يزداد تواجده بتلك المناطق الصخرية، التي تتعرض لفترات طويلة لهطول الأمطار، فيما يعرف الحرمل كذلك باسم غلقة الذئب.



تتراوح أطوال عشبة الحرمل في العادة بين 30 إلى 60 سم، إلا أنه يصل في بعض الأحيان إلى طول متر واحد، فيما يستخلص منه ما يمد البشر بالفوائد الصحية كما يكشف العلماء.

قد يعجبك أيضا...

فوائد الحرملتتعدد الفوائد التي يمكن اكتسابها عبر نبتة الحرمل، حيث يعمل على إفادة الأعصاب عبر المشاركة في علاج مشكلات نفسية متعددة مثل الصرع والخرف وضعف الذاكرة، ذلك نظرا لتواجد مادة الهارمين الكيميائية بهذه النبتة، لتزيد من كفاءتها.يعمل الحرمل أيضا على تقليل الأزمات التي تصيب المرء خلال فترات النوم الطويلة، حيث يرى العلماء أن الاستعانة به واردة من أجل التخلص من اضطرابات النوم، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة الأرق.أما عن فوائد الحرمل للمعدة والجهاز الهضمي فهي شديدة التنوع، حيث تعمل تلك العشبة في بداية الأمر على علاج مرض الديدان الشريطية، بالاستفادة من محتوى النبات من مركب الهارمين الضروري، أيضا بإمكان الحرمل أن يقف في مواجهة مجموعة من أزمات البطن والمعدة، حيث يخفف من مشكلات الغازات والانتفاخات، علما بأن هذا النبات يعتبر قادرا على علاج الإمساك وتحسين عملية الهضم وزيادة الشهية نحو تناول الطعام.من بين فوائد الحرمل قدرته على تخفيف مجموعة من الآلام التي تصيب البشر بصفة دورية، حيث ثبت دور هذا النبات في تقليل آلام الأسنان، أو آلام الظهر والمفاصل، فيما يساهم في زيادة استرخاء الجسم بشكل عام، هذا إلى جانب دوره في تبريد الجسم بدرجات كبيرة، كما له شأن فيما يخص تقليل إحساس الحرقان أو الحموضة.فائدة أخرى شديدة الأهمية تتعلق بنبات الحرمل، وتتمثل في دوره المهم في تحسين صحة الكلى، الأمر الذي يتم عبر تحسين وظائف الكلى من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة مرات التبول على مدار اليوم يما يساهم في تخليص الجسم من السموم بشكل مستمر.على المستوى الجمالي للمرأة والعلاقة بالحرمل، فحدث ولا حرج، نظرا لأن الحرمل يعرف بأدواره المفيدة للبشرة، سواء تمثل ذلك في زيادة نضارتها، أو في تخليصها من البثور، أو قدرته على مواجهة الجراثيم بشكل عام بما يفيد صحة الجلد.كذلك يشير بعض الخبراء إلى إمكانية الاستفادة من الحرمل من أجل تحسين الشعر وزيادة قوته، حيث يبدو الحرمل قادرا على تخليص الشعر من قشرة الرأس متعددة الأضرار، ليعد واحدا من وسائل تغذية الشعر ومنع تساقطه.يمكن للمرأة أن تستفيد من الحرمل في أمور أخرى، إلا أن استشارة الأطباء في البداية هي أمر مطلوب، حيث يؤكد البعض دور الحرمل في زيادة إنتاج لبن الأم خلال فترة الرضاعة، إلا أن الاستفادة من تلك العشبة مرهونة بموافقة الأطباء، نظرا لوجود احتمالية إضرارها بالحالة الصحية للأم والجنين عند الاستخدام الخاطئ، لذا تأتي التحذيرات من دور تلك العشبة في زيادة مخاطر الإجهاض أو إصابة الطفل بالتشوهات.الأعراض الجانبية للحرملفي البداية يرى خبراء الصحة أن تناول الحرمل بالفم من جانب النساء الحوامل يعتبر من الأمور شديدة الخطورة، حيث ينصح دائما باستشارة الأطباء قبل استخدام أي شيء خلال تلك المرحلة الحرجة.كذلك يعتبر استخدام الحرمل من جانب المصابين بمشكلات القلب، من الأمور المرفوضة تماما، نظرا لأن الحرمل يحمل مركب الهارمين الذي يعرف بأنه لا يتناسب مع من يعاني بطء نبضات القلب أو أي مشكلات قلبية أخرى.يحذر كذلك من الاعتماد على الحرمل في حال المعاناة من أي مشكلات كبدية من أي نوع، إذ ثبت دور هذا النبات في زيادة مخاطر الإصابة بتلف الكبد بالنسبة للمصابين بأزمات تتعلق بهذا العضو المهم في الجسم، علما بأن هذا النبات قد يضر أيضا بمن يعاني مشكلات تنفسية مثل الربو، كما يمكنه إيذاء الرئة في بعض الحالات.في الختام، ما بين فوائد مختلفة للحرمل وأعراض جانبية مقلقة، يتأكد لدينا أن الاستشارة الطبية قبل الحصول على هذا النبات هو الحل الأمثل، حتى لا يصاب أحد بالأذى.