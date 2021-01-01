

شاهد| بطل الكرش الجميل بإثيوبيا.. غذاؤه دم وحليب ويتزوج بـ100 امرأة شاهد| بطل الكرش الجميل بإثيوبيا.. غذاؤه دم وحليب ويتزوج بـ100 امرأة

يعتبر الكرش رمز الزعامة والجمال والغنى والرفاهية في قبيلة البودي الإثيوبية، أما النحيف ومفتول العضلات فقير لا يجد من تتزوجه.



وأظهر فيلم تسجيلي قصير لقناة "سكاي نيوز عربية" أن بطل الكرش الجميل يصبح ملك جمال في قبيلة بودي الإثيوبية، فامتلاك كرش كبير وممتلئ يعتبر حلمًا منذ الطفولة لأي فرد في تلك القبيلة، لأن هذا الكرش سيفتح له باب السعادة على مصراعيه.



والحصول على كرش كبير ليس أمرا سهلا، فقبيلة البودي لديها احتفال سنوي لاختيار البطل الذي يمتلك كل معايير الجمال من كرش منفوخ ولكن ليس مترهلا مع جسم مشدود، ويسمح لكل أسرة أن تختار فردًا منها لتمثيلها في التحدي بشرط ألا يكون متزوجًا، والمحظوظ الذي تختاره الأسرة يعزل نفسه في كوخ لمدة 6 أشهر فممنوع أن يتحرك أو أن يعاشر النساء، ويقدم له نوع واحد من الطعام وهو خلطة من دم الأبقار وحليبها وعلى المتحدي أن يشرب لترين من هذا الخليط كل ساعتين تقريبًا.

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وفي يوم الاحتفال تجهز الأسرة بطلها وتصبغ جسمعه بالرماد والطين، ليذهب إلى مكان الاحتفال سيرًا على الأقدام، وتبدأ اللجنة اختيار الفائز الذي يصير بطلا إلى الأبد، من حق الفائز أن يتزوج من أية فتاة تعجبه حتى إن وصل عدد زيجاته لـ100 أو أكثر ، فالكرش في قبيلة البودي يعبر عن الرفاهية والغنى أما النحيف ومفتول العضلات فإنه شاب فقير لن تجد فتاة ترضى به زوجة.