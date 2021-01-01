«الكذب ملوش رجلين» تلك المقولة تنطبق تمامًا على الأمريكي، براندون سولز، الذي ادعى أنه مخططف وبين يدي عصابة ليهرب من العمل، لينتهي به الأمر إلى السجن.
ألقت شرطة كوليدج ولاية أريزونا الأمريكية القبض، على، براندون سولز، بعدما تبين أنه لفق تهمة اختطاف مزيفة ليهرب من العمل.
الشاب ذو الـ19 عامًا ، أبلغ ضباطًا بقسم شرطة «كوليدج» بأنه تعرض للاختطاف من قبل رجلين ملثمين أوقعوه فاقدًا للوعي.
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التعليقات على «الكذب ملوش رجلين».. أمريكي ادعى أنه مختطف ليهرب من العمل فكانت نهايته السجن
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