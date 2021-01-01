«الكذب ملوش رجلين».. أمريكي ادعى أنه مختطف ليهرب من العمل فكانت نهايته السجن

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صورة الخبر: «الكذب ملوش رجلين».. أمريكي ادعى أنه مختطف ليهرب من العمل فكانت نهايته السجن
«الكذب ملوش رجلين».. أمريكي ادعى أنه مختطف ليهرب من العمل فكانت نهايته السجن

«الكذب ملوش رجلين» تلك المقولة تنطبق تمامًا على الأمريكي، براندون سولز، الذي ادعى أنه مخططف وبين يدي عصابة ليهرب من العمل، لينتهي به الأمر إلى السجن.

ألقت شرطة كوليدج ولاية أريزونا الأمريكية القبض، على، براندون سولز، بعدما تبين أنه لفق تهمة اختطاف مزيفة ليهرب من العمل.

الشاب ذو الـ19 عامًا ، أبلغ ضباطًا بقسم شرطة «كوليدج» بأنه تعرض للاختطاف من قبل رجلين ملثمين أوقعوه فاقدًا للوعي.

عقب إجراء التحقيقات تبين لطاقم النيابة أنه لفق القصة للهروب من العمل، وحسب ما ذكره موقع «لاد بيبل» الأمريكي اعتقل، سولز، يوم الأربعاء الماضي، واعترف بأنه اختلق القصة كذريعة للتهرب من العمل.

قالت شرطة كوليدج في بيان رسمي نشرته صفحتها أن الشاب الذي أتاها بيدين مقيدتين خلف ظهره ورباط على فمه مدعيًا، سيدفع ثمن ادعائه عامًا في السجن.

المصدر: المصرى اليوم

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