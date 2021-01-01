علاج صديد البول بالأعشاب في أقل وقت



علاج صديد البول علاج صديد البول



يمكن أن يحدث صديد البول نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة، ويحدث بشكل شائع بسبب التهاب المسالك البولية ، وهو عدوى في أي منطقة من الجهاز البولي ، بما في ذلك الكلى أو الحالب أو الإحليل أو المثانة.



غالبًا ما يكون سبب صديد البول هو العدوى الفيروسية، او التهاب المثانة الخلالي، تجرثم الدم مع تعفن الدم، ومرض السل، حصوات المسالك البولية، مرض كلوي، والتهاب البروستات، والتهاب رئوي، وأمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الذئبة الحمراء أو مرض كاواساكي، والطفيليات، وأورام المسالك البولية.



أفضل مضاد حيوي لعلاج صديد البول

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( المسكنات ) ، مثل الأيبوبروفين والأسبرين

مدرات البول

المضادات الحيوية البنسلين

مثبطات مضخة البروتون ، مثل أوميبرازول

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ويعتمد علاج صديد البول على السبب الأساسي، عادة ، يسبب التهاب المسالك البولية، وسيشمل العلاج دورة قصيرة من العلاج بالمضادات الحيوية ، مثل تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول أو نتروفورانتوين عن طريق الفم.يمكن للمضادات الحيوية أيضًا أن تعالج العدوى البكتيرية المنقولة، إذا لم يكن هناك تحسن بعد أخذ دورة كاملة من المضادات الحيوية ، فقد تكون هناك حالة أساسية أكثر خطورة.في بعض الحالات ، قد يؤدي إيقاف الأدوية التي تسبب زيادة خلايا الدم البيضاء في البول إلى علاج صديد البول، ومع ذلك ، من الضروري استشارة الطبيب قبل إيقاف أو تغيير أي أدوية.علاج صديد البول بالأعشابيمكن أن يعالج صديد البول عن طريق قتل البكتيريا والتخلص من العدوى، إن استخدام الكمادات المصنوعة من الأعشاب أو الطين تساعد في التخلص من العدوى بشكل جيد.شرب الكثير من السوائل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق زيادة التبول ، مما يساعد على إزالة البكتيريا من المسالك البولية، وعلاج صديد البول بشكل اكيد.يُعتقد أن فيتامين سي يعمل عن طريق زيادة حموضة البول ، وبالتالي قتل البكتيريا التي تسبب العدوى، ونظرت دراسة أجريت عام 2007 حول عدوى المسالك البولية لدى النساء الحوامل في آثار تناول 100 ملغ من فيتامين سي يوميًا.وجدت الدراسة أن فيتامين سي له تأثير وقائي ، حيث يقلل من خطر الإصابة بعدوى صديد البول بأكثر من النصف لدى أولئك الذين يتناولون فيتامين سي مقارنة بمجموعة التحكم .نظرت دراسة أخرى في العوامل السلوكية التي أثرت على خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ووجدت أن تناول كميات كبيرة من فيتامين سي يقلل من المخاطر .الفواكه والخضروات غنية بشكل خاص بفيتامين سي وهي طريقة جيدة لزيادة تناولك.يحتوي الفلفل الأحمر والبرتقال والجريب فروت وفاكهة الكيوي على الكمية الكاملة الموصى بها من فيتامين سي في حصة واحدة فقط، كما تظهر بعض الدراسات أن التوت البري يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التهابات صديد البول عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية.ويمكن أن تسبب المضادات الحيوية ، وهي خط الدفاع الرئيسي ضد عدوى صديد البول ، واضطرابات في مستويات بكتيريا الأمعاء، قد تكون البروبيوتيك مفيدة في استعادة بكتيريا الأمعاء بعد العلاج بالمضادات الحيوية.أظهرت الدراسات أن البروبيوتيك يمكن أن يزيد من مستويات بكتيريا الأمعاء الجيدة ويقلل من الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية .التبول المتكرر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب صديد البول، والحرص على نظافة المكان بشكل مستمر.فوار لعلاج صديد البولتختلف مسببات الأمراض المسببة للأمراض بين الإناث والذكور بشكل كبير، ولكن في العلاج تتناسب العديد من الأنواع مع الطرفين، ويمكن استخدام أميكاسين (90.6٪) ، نتروفورانتوين (77.4٪) وكوتريموكسازول (49.1٪) كانت أكثر المضادات الحيوية فاعلية ضد صديد البول، و للنتروفورانتوين (70٪) يليه الجنتاميسين (50٪) والأمبيسلين (30٪). كان سيبروفلوكساسين فعالًا ضد 20٪ موجبة الجرام و 37.7٪ سالبة الجرام.علاج الصديد والأملاح في البوليعتمد علاج الصديد على مدى خطورة العدوى المسببة له ، يمكن أن يساعد وضع ضمادة دافئة مبللة على الصديد ضع الكمادة عدة مرات في اليوم لعدة دقائق.فقط تأكد من تجنب تناول الأطعمة التي تزيد منه، بينما قد تشعر وكأنك تتخلص من الصديد ، فمن المحتمل أنك تزيده، كما أنه يخلق جرحًا جديدًا مفتوحًا، هذا يمكن أن يتطور إلى عدوى أخرى.بالنسبة للصديد الذى اخذ وقت طويل ، ستحتاج إلى مساعدة طبية، قد تحتاج إلى مضادات حيوية للعدوى الأعمق أو التي لا تلتئم.