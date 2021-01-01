بدون تكاليف.. 5 زيوت طبيعة لعلاج حكة الشعر



علاج حكة الشعر علاج حكة الشعر



قدّم الدكتور محسن النادى؛ خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛بعض العلاجات المنزلية لحكة الرأس العلاجات المنزلية تحتوي على مكونات طبيعية، يمكنها علاج حكة فروة الرأس، ومنها...



١_زيت شجرة الشاي:-

يعمل زيت شجرة الشاي كمضادٍ قويٍّ للفطريات التي تسبب جفاف فروة الرأس، وبالتالي الحكة.

المكوّنات: بضع نقاطٍ من زيت شجرة الشّاي. شامبو.



طريقة تحضير الوصفة: يضاف زيت شجرة الشّاي إلى علبة الشّامبو الخاصّة وتخض جيّدًا ويستخدم الشّامبو كالعادة، ثمَّ يشطف الشّعر بالماء. تكرّر هذه الوصفة مرّتين أسبوعيًّا.

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يعمل خل التفاح على تنظيف فروة الرأس من الميكروبات، وموازنة مستوى ال ph للبشرة، والتّخلّص من جفاف البشرة المسبّبة للحكّة.المكوّنات: 2-3 نقاط من خل التّفاح.طريقة تحضير الوصفة: يُوضع خل التّفاح على فروة الرّأس باستخدام قطنة. تُدلّك فروة الرّأس بواسطة الأصابع لمدّة 2-3 دقائق، ثمَّ يترك لمدّة 10 دقائق، ويغسل بالماء البارد. تُكرّر هذه الوصفة مرّتين أسبوعيًّا.٣_عصير الّليمون:-هذه الوصفة تعمل على التّخلّص من قشرة الرّأس المسبّبة للحكّة.المكوّنات: 1/2 ثمَّرة ليمون.طريقة التحضير: تُعصر نصف اللّيمونة ويوضع عصيرها على فروة الرّأس، ويترك لمدّة 5 دقائق، ثمَّ يغسل الشّعر، ويوضع البلسم. تُكرّر هذه الوصفة مرّتين أسبوعيًّا.٤_زيت جوز الهند وزيت شجرة الشّاي:-هذه الوصفة تعمل على ترطيب فروة الرّأس ومنع جفافها. المكوّنات: زيت جوز الهند. زيت شجرة الشّاي.