بأقل مجهود.. حولي جسمك لمكينة حرق



حولي جسمك لمكينة حرق حولي جسمك لمكينة حرق



مع الحاجة للتدفئة في الطقس البارد يضطر الكثيرين إلى لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في الشتاء فإذا كنت من هؤلاء وزاد وزنك كثيرا إليك برجيم مثالي لنسف الكرش وإنقاص الوزن في 14 يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.



الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

شريحة جبن قريش + توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم

بيضة مسلوقة + توست سن + قطعة جبن قريش



سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

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ثمرة فاكهةأوطبق من الشوفانالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهسناك بعد الغذاء بـ3 ساعاتمشروب جنزبيل والمريماريةالأسبوع الثانيالإفطار من 7 إلى 10 صباحا..قطعة جبن قريش+ربع رغيف سنسناك بعد الفطار بـ3 ساعات..2 ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصراأو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالعشاء.. قبل النوم بساعتينكوب زبادى بالليمونلتحويل جسمك لمكينة حرق مع هذا المشروب يمكنك الاعتماد على المشروبات الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل وبذور الكتان بين الوجبات وبدون سكر.