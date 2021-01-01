ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون للطعام؟



الليمون الليمون



قال الدكتور مجدى بدران خبير المناعة، إن إضافة الليمون للسلاطة أو الوجبات يعزز من القيمة الغذائية والمناعة.



كشف مجدي بدران، في تصريح لـ "صدى البلد"، عن بعض الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند إضافة الليمون على السلاطة أو مختلف الوجبات و كان أبرزها:



1-فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد ، وجد أن تناول 100مجم فيتامين سى يزيد امتصاص الحديد 67% من الوجبات.

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يمكن تحسين امتصاص الحديد من مصادره نباتية طريق تناول فيتامين سي وحمض الستريك ،و كلاهما متوفران فى الليمون ، مما يقي من الأنيميا عن طريق ضمان امتصاص أكبر قدر ممكن من الحديد من الوجبات الغذائية.2- فيتامين سى يرفع المناعة.3- فيتامين سى ضرورى لإنتاج هرمون السيروتونين، و هو هرمون السعاده والسرور والانشراح وزياده الشهيه ، وهو موصل عصبى أيضًا ، له دور كبير فى تنظيم عمليه النوم والمزاج والشهية.4-الليمون يفيد قلبك ، توفر حبة ليمون واحدة حوالي 31 مجم من فيتامين سي ، وهو ما يمثل 51٪ من الكمية اليومية المرجعية المطلوب تناولها الشخص البالغ، فيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.5-الليمون يفيد الكلى، قد يساعد حامض الستريك المتوفر فى الليمون في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة حجم البول وزيادة درجة حموضة البول ، مما يخلق بيئة أقل ملاءمة لتكوين حصوات الكلى.6-يلعب فيتامين سى دورًا أساسيًا في تركيب ودعم استقرار جزيئات الكولاجين، وهو البروتين الأساسى الداعم للجلد والأنسجة الضامة فى الجسم ، و هو سر مرونة ونعومة ومتانة الجلد ، و الحفاظ على لون الجلد.7-بالإضافة إلى قدرته المضادة للأكسدة ، فيتامين سى قادر على إعادة تنشيط مضادات الأكسدة الأخرى ، بحيث يمكن إعادة استخدامها من قبل الجسم لمجابهة الشوارد الحرة التى ترمى بالإنسان فى دوامة أمراض العصر والشيخوخة المبكرة والسرطانات.8-يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في الليمون على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة والوقاية من الحساسية، لكن يجب أن تأكل فصوص الليمون وليس العصير فقط، الألياف الرئيسية في الليمون هي البكتين وهو من الألياف القابلة للذوبان فى الماء المرتبطة بفوائد صحية متعددة مثل خفض معدل امتصاص الدهون والسكر بعد الوجبات.