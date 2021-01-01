تفاصيل محاولة اغتيال معارض إيراني فى تركيا

تعرض معارض إيراني لمحاولة اغتيال فاشلة بعدما استهدف مسلحون منزله في تركيا، بحسب ما أفاد موقع "آوا تودي" الإيراني.
وأكد موقع "آوا تودي" الإيراني، أن "المعارض الإيراني أفشين سهراب زاده، البالغ 31 عاما، من القومية الكردية من أهالي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، تعرض منزله لإطلاق نار من قبل عملاء النظام الإيراني في تركيا".
وأكدت المصادر إصابة سهراب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى، فيما تواجدت قوات الشرطة التركية في مكان الهجوم.
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