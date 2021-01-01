تفاصيل محاولة اغتيال معارض إيراني فى تركيا

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اغتيال معارض إيراني فى تركيا


تعرض معارض إيراني لمحاولة اغتيال فاشلة بعدما استهدف مسلحون منزله في تركيا، بحسب ما أفاد موقع "آوا تودي" الإيراني.

وأكد موقع "آوا تودي" الإيراني، أن "المعارض الإيراني أفشين سهراب زاده، البالغ 31 عاما، من القومية الكردية من أهالي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، تعرض منزله لإطلاق نار من قبل عملاء النظام الإيراني في تركيا".

وأكدت المصادر إصابة سهراب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى، فيما تواجدت قوات الشرطة التركية في مكان الهجوم.

وأشار الموقع إلى أن "سهراب، السجين السياسي السابق والحاصل على اللجوء السياسي من قبل مكتب الأمم المتحدة في تركيا، تلقى سابقا تهديدات بالقتل، لكن الشرطة التركية تجاهلت تلك التهديدات".

ونشر موقع "آوا تودي" صورا لآثار الهجوم على منزل سهراب.

وكان سهراب زاده قد اعتُقل من قبل جهاز المخابرات الإيرانية عام 2009، وحكمت عليه محكمة الثورة في مدينة سنندج الكردية بالسجن 24 عاما.

واغتيل الناشط والإعلامي الإيراني المعارض أرسلان رضائي في تركيا، طعنا بالسكين في 11 من ديسمبر الماضي.

المصدر: موقع "آوا تودي" الإيراني

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