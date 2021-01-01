قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق إنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور.
وأضاف باسم في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية عبر برنامج "أوضة اللبس" مع ميدو: "تركيبتي أنني لاعب عندي شخصية ولا أقبل أن أتواجد دون أن يكون لي دور في الفريق".
وأوضح: "أحب التواجد في المواقف الصعبة ولا أقبل بدور الموظف، وأخر مباراة لعبتها مع الزمالك حققت كأس مصر وطلبت الرحيل لأنني شعرت أنني سيتم تهميشي بعض الشيء".
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التعليقات على مرتضى هاجمني.. باسم مرسي: أمير كلمة السر في رحيلي عن الزمالك
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