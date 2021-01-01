وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

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صورة الخبر: أليسون بيكر حارس ليفربول
أليسون بيكر حارس ليفربول

تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول البرازيلي خبرا صادما منذ ساعات قليلة بوفاة والده غرقا والذي اختفى بشكل مفاجئ بعد الخروج من منزله لمدينة لفراس دو سول والتى تبعد عن مدينته بحوالي 320 كم .

وأفاد موقع libero الرياضي منذ قليل، أن والد أليسون بيكر فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت البرازيل ، اختفى بعد الخروج فى رحلة صيد فى مدينة لفراس دو سول والتي تقع جنوب شرق البرازيل في منطقة سيرا جاوتشا الجبلية.

وتم العثور على جثة والد أليسون بيكر غريقًا في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية على أنه قرر الغوص فى النهر إلى أن لقي مصرعه غريقا.

وكان والد أليسون له دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي ، وحاليا يلعب في صفوف ليفربول الانجليزي والمتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي .

المصدر: موقع libero

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