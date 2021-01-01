كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن سبب طلب مسؤولي الدراويش بخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري على استاد المكس.
وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "نتمنى أن يشرفنا الأهلي في الإسماعيلية، نحن نذهب له للعب على استاد السلام ولا يوجد لدينا أدنى مشكلة، ولكن الأمن له رؤية ونحن نحترمها جدًا، ونحترم أيضا قرر إقامة المباراتين في برج العرب".
وأردف: "الجهاز الفني للإسماعيلي هو من طالب بإقامة المباراة على ملعب المكس وهذه رؤية فنية، وحتى الآن لم نتلق ردًا،وافقنا على قرار الأمن ورؤية اتحاد الكرة، وعليهم الآن على الأقل أن يحققوا رغبتنا لأن هذا حقنا".
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التعليقات على الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس
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