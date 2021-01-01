كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري .
وقال مهيب خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر":" موسيماني طلب من إدارة النادي الأهلي رحيل رامي ربيعة ومروان محسن نهاية الموسم الحالي".
وأضاف : إن محمد شريف سيعود لقيادة هجوم النادي الأهلي أمام طلائع الجيش بعد أن استقر عليه المدير الفني موسيماني.
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التعليقات على طلب من الإدارة رحيله نهاية الموسم.. موسيماني يحسم موقفه من مروان محسن مع الأهلي
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