طلب من الإدارة رحيله نهاية الموسم.. موسيماني يحسم موقفه من مروان محسن مع الأهلي

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صورة الخبر: مروان محسن
مروان محسن

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري .

وقال مهيب خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "MBC مصر":" موسيماني طلب من إدارة النادي الأهلي رحيل رامي ربيعة ومروان محسن نهاية الموسم الحالي".

وأضاف : إن محمد شريف سيعود لقيادة هجوم النادي الأهلي أمام طلائع الجيش بعد أن استقر عليه المدير الفني موسيماني.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف، مساء الأحد المقبل، على أرضية ملعب الأهلي بمدينة السلام.

المصدر: elbalad

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