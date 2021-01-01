محمد شوقي ينتقد موسيماني: أدار مباراة سيمبا على عكس شخصية الأهلي



موسيماني موسيماني



وجه محمد شوقي، المدرب العام بالمنتخب الوطني الأوليمبي، انتقادًا شديدًا لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام نادي سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.



وقال «شوقي» في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي: "النادي الأهلي كان قريبا من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وهذا كان السبب الواضح لاعتراض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحكم بعد نهاية المباراة، اللاعبون شعروا بأنهم قريبن من تعديل النتيجة في هذه اللحظة".



وأضاف محمد شوقي: "الأهلي خاض اللقاء بتحفظ كبير، وهو خطأ من موسيماني، تعامله مع اللقاء وإشراك 3 لاعبين في وسط الملعب كان خطأ كبيرا، لا بد أن يتحدث معه أحد ويبلغه أنه مدرب النادي الأهلي في الوقت الحالي".

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وأوضح المدرب العام بالمنتخب الوطني الأوليمبي: "الأهلاوية بالكامل مساندين لبيتسو موسيماني وواثقين في اختيارته، والجميع يقدم الدعم الكبير له، لكن عليه اللعب خلال الفترة المقبلة بشخصية النادي الأهلي وعدم تكرار سيناريو مباراة سيمبا من جديد خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي".