الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي لملعب المكس بالاسكندرية



ملعب المكس بالاسكندرية ملعب المكس بالاسكندرية

أرسل النادى الاسماعيلي طلبا للإتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه نقل مباراة الفريق أمام نظيره الأهلى المقرر إقامتها 10 مارس القادم الى ملعب حرس الحدود ( المكس ) بدلآ من ملعب برج العرب وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.



الإسماعيلي سيدخل فى معسكر مغلق غدآ بإحدى القرى فى مدينة العين السخنة لمدة خمسة ايام استعدادا لاستئناف مباريات الدورى العام بعد طلب المدير الفنى على أن يعود الفريق للتدريبات بملعبه بعد انتهاء المعسكر.



وتعثر الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.



ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

