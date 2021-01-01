طريقة علاج الانزلاق الغضروفي.. والمسكنات والمراهم



علاج الانزلاق الغضروفي علاج الانزلاق الغضروفي



تعتمد طريقة علاج الانزلاق الغضروفي على إعادة المادة الجيلاتينية الموجودة بين الفقرات في العظام، والتي تسهل حركة العظام بشكل سلس ، وبدون ان تسبب في احتكاكها بشكل مؤلم، وفي الموضوع التالي سوف نناقش طريقة علاج الانزلاق الغضروفي.



يحتوي العمود الفقري على مركز ناعم يشبه الهلام أو الجيلاتين، والذي يغطّى بجزء خارجي صُلب مطاطي (الحلقة)، ويُطلق عليه في بعض الأحيان اسم القرص المنزلِق، وعندما تقل المادة الجيلاتينية يمكن ان تسبب في حدوث الانزلاق الغضروفي.



يمكن للشخص ان يكون بحاجة لمعرفة طريقة علاج الانزلاق الغضروفي الي يحدث في أي جزء من العمود الفقري، وذلك للقضاء على تهيج العصب المجاور وما ينتج عنه من ألم أو تنميل أو ضعف في الذراع أو الساق.

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افضل مرهم للانزلاق الغضروفيبالنسبة للتطورات الجديدة في مجال علاج للانزلاق الغضروفي والتدخلات الطبية والاختبارات المستخدمة للوقاية من هذه الحالة الصحية وعلاجها وإدارتها، فلا يمكن للطبيب وصف افضل مرهم للانزلاق الغضروفي، إلا ان الامر يحتاج إلى بعض العلاجات الفموية او الحقن، وذلك إلى جانب تناوُل مُسكِّنات الألم التي يوصي بها الطبيب.ويمكن علاج الانزلاق الغضروفي عن طريق جلسات العلاج الطبيعي، وذلك عبر تسليط الحرارة والبرودة لتخفيف الألم والالتهابات. بعد بضعة أيام، يمكنك التبديل إلى حرارة لطيفة لتوفير التخفيف والراحة.ووبخلاف استخدام افضل مرهم للانزلاق الغضروفي فعليك تجنَّبِ الراحة في الفراش لفترات طويلة؛ حيث يؤدِّي البقاء في الفراش إلى تيبُّس المفاصل وضَعْف العضلات؛ مما قد يعقِّد التعافي.بدلًا من ذلك، استرِحْ في وضعية مريحة لمدة 30 دقيقة، ثم سِرْ لمسافة قصيرة أو قُمْ ببعض الأعمال. حاوِلْ أن تتَجنَّب القيام بالأنشطة التي تَزيد من الوجع لديك، مع استخدام افضل مرهم للانزلاق الغضروفي.ثمة العديد من طرق علاج الطب البديل والتكميلي للإنزلاق الغضروفي ان تُخفف من آلام الظهر المزمنة، مثل: الوخز بالإبر، وعلى الرغم من أن النتائج عادة ما تكون بسيطة، فإن الوخز بالإبر يخفف من آلام الظهر والرقبة المزمنة.ويمكن علاج الانزلاق الغضروفي بالتدليك أن يوفِّر تخفيف الألم لفترة قصيرة للأشخاص الذين يتعرضون لآلام أسفل الظهر المزمنة.علاج نهائي للانزلاق الغضروفيويمكن لبعض الأدوية ان توفر علاج نهائي للانزلاق الغضروفي، وذلك مع تعديل بعض الأنشطة بشكل أساسي لتجنب الحركة التي تسبب الألم وتناول مسكنات الألم لتخفيف من حدة الأعراض لدى معظم الناس في غضون بضعة أيام أو أسابيع.ويمكن لمُسكِّنات الألم المتاحة دون وصفة طبية ان توفر علاج نهائي للانزلاق الغضروفي إذا كان ألمكَ ذا درجة بسيطة إلى متوسِّطة، فقد يُوصي طبيبكَ بأدوية مسكِّنة للألم، والتي تكون متاحة دون وصفة طبية مثل الأسِيتامينُوفين (تايلنول وغيره)، أو الإيبوبروفين.ويصف بعض الأطباء حقن الكورتيزون كـ علاج نهائي للانزلاق الغضروفي إذا لم يتحسّن ألمكَ بالأدوية الفموية، والذي يُمكن حقنه في المنطقة المحيطة بالأعصاب الشوكية، و قد يُساعد التصوير الإشعاعي للعمود الفقري في توجيه الإبرة.وقد يتمُّ وصف الادوية الباسطة للعضلات كـ علاج نهائي للانزلاق الغضروفي؛ حيث ان تلك الأدوية تسكن التقلُّصات العضلية، وتقضي على الالام والدوخة آثارً الانلاق العضروفي الجانبية الشائعة.ويتردَّد الأطباء في وصف الأفيونيات لحالات الانزلاق الغضروفي؛ بسبب آثارها الجانبية واحتمالية إدمانها. إن لم تُخفِّف الأدوية الأخرى ألمكَ، فقد يتجه طبيبكَ لاستخدام الأفيونيات لوقت قصير لـ علاج نهائي للانزلاق الغضروفي.روشتة علاج للانزلاق الغضروفيقد يَقترح طبيبكَ العلاج الطبيعي لتخفيف آلامك الناتجة عن الانزلاق الغضروفي، ويُمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي أن يُوضِّح لكَ الأوضاع والتمارين المُصمَّمة لتقليل الألم الناتج عن القرص المنفتق، ولك بخلاف روشتة علاج للانزلاق الغضروفي والأدوية التي يتم وصفها.يحتاج عدد ضئيل جدًّا من المصابين بـ الإنزلاق الغضروفي إلى إجراء جراحة في نهاية المطاف، وقد يقترح طبيبك إجراء جراحة إذا فشلت روشتة علاج للانزلاق الغضروفي في تحسين الأعراض بعد مرور ستة أسابيع، خاصة إذا استمرت هذه الأعراض:الشعور بألم شديدالشعور بالخدر أو الضعفصعوبة الوقوف أو المشيفقدان القدرة على التحكم في المثانة أو الأمعاءفي جميع الحالات تقريبًا، يتمكن الجرَّاحون من إزالة الجزء البارز فقط العمود الفقري والمتسبب في الإصابة بـ الإنزلاق الغضروفي. في حالات نادرة، يتعين إزالة القرص بأكمله، في هذه الحالات، قد تحتاج الفقرة إلى الالتحام مع العمود العظمي.لإتمام عملية التحام العظام، الذي يمكن أن يستغرق شهورًا، يوضع جهاز معدني في العمود الفقري لتثبيته. في حالات نادرة، يمكن أن يقترح الجراح غرس الأقراص الصناعية، بجانب اتباع روشتة علاج للانزلاق الغضروفي.أفضل مسكن للانزلاق الغضروفيوعندما يكتشف الطبيب ان المريض يعاني من الإنزلاق الغضروفي فقد يصف له أفضل مسكن للانزلاق الغضروفي للقضاء على الألم عند نهائيا؛ حيث ان دور مسكنات الألم التخفيف من حدة الأعراض في غضون بضعة أيام أو أسابيع.يمكن ان يصف الطبيب أفضل مسكن للانزلاق الغضروفي إذا كان ألمكَ ذا درجة بسيطة إلى متوسِّطة، والتي تكون متاحة دون وصفة طبية مثل الأسِيتامينُوفين (تايلنول وغيره)، أو الإيبوبروفين.ويصف بعض الأطباء حقن الكورتيزون كـ أفضل مسكن للانزلاق الغضروفي إذا لم يتحسّن ألمكَ بالأدوية الفموية، والذي يُمكن حقنه في المنطقة المحيطة بالأعصاب الشوكية، قد يُساعد التصوير الإشعاعي للعمود الفقري في توجيه الإبرة.ويعتبر الادوية الباسطة للعضلات احد أفضل مسكن للانزلاق الغضروفي؛ حيث ان تلك الأدوية تسكن التقلُّصات العضلية، وتقضي على الالام والدوخة آثارً الانلاق العضروفي الجانبية الشائعة.ويتردَّد الأطباء في وصف الأفيونيات لحالات الانزلاق الغضروفي؛ بسبب آثارها الجانبية واحتمالية إدمانها. إن لم تُخفِّف الأدوية الأخرى ألمكَ، فقد يتجه طبيبكَ لاستخدام الأفيونيات لوقت قصير وذلك قدرتها افعالة في تسكين ألم الانزلاق الغضروفي.لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن طريقة علاج الانزلاق الغضروفي من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .