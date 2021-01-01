هل عملية الليزك تسبب العمى؟.. وما أبرز مضاعفاتها؟



هل عملية الليزك تسبب العمى؟ هل عملية الليزك تسبب العمى؟



بالنسبة لحدوث المضاعَفات فـ هل عملية الليزك تسبب العمي، ولكن الإجابة أنه لن تؤدي إلى فقدان الرؤية وهو أمر نادر جدًّا لكن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة إلى حدٍّ ما لجراحة العيون بالليزك وخصوصًا جفاف العينين والمشاكل البصرية المؤقتة مثل الوهج.



ولكن عادةً تزول تلك الآثار بعد عدة أسابيع أو أشهر، وهناك عدد قليل جدًّا من الناس مَن يَعُدها حالة مَرَضية طويلة المدى، وتتضمن مخاطر التي يمكن أن تجعل عملية الليزك تسبب العمى ما يلي:



1- جفاف العينين:

وتتسبَّب جراحة الليزك في انخفاض إنتاج الدموع بشكل مؤقت. في أول ستة أشهر أو نحوها بعد الجراحة، قد تشعر بجفاف عينَيْك على نحوٍ غير معتاد مع تماثُلهما للشفاء. يمكن أن يقلِّل جفاف العينين من جودة رؤيتك.

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وقد يوصي طبيب العيون بقطرات لعلاج جفاف العينين. إذا أُصِبْتَ بجفاف شديد بالعين، فيُمكنكَ إجراء عملية أخرى للحصول على سدادات خاصة تُوضَع في القنوات الدمعية لمنع تصريف الدموع من سطح العين.2- رؤية الوهج ، والهالات، وازدواجية الرؤية:وقد تواجِه صعوبةً في الرؤية ليلًا بعد إجراء الجراحة، والتي تستمر عادةً بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. قد تلاحظ زيادة في الحساسية للضوء ووهجًا في الرؤية وهالات حول الأضواء الساطعة، أو تعاني من ازدواجية الرؤية.وحتى عندما يتم قياس نتيجة بصرية جيدة في ظل ظروف الاختبار القياسية، فقد تنخفض رؤيتك في الضوء الخافت (مثل عند الغسق أو في الضباب) إلى درجة أكبر بعد الجراحة منها قبل الجراحة.3- عمليات التصحيح الناقصة:وإذا لم يُزِل الليزر سوى قدر ضئيل للغاية من أنسجة العين، فلن تحصل على نتائج رؤية أوضح كما كنتَ تأمل. يُعَدُّ التصحيح الناقص أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بقِصَر النظر. قد تحتاج لإجراء عملية الليزك أخرى في غضون عام لإزالة نسيج أكثر.4- التصحيح المفرط :من المحتمَل أيضًا أن يُزيل الليزر قدرًا كبيرًا للغاية من نسيج العين. قد يكون التصحيح المفرط أكثر صعوبةً في إصلاحه عما هو في حالة التصحيح الناقص.5- اللابؤرية :ويُمكِن أن تَحدُث اللابؤرية (الاستيجماتيزم) بسبب إزالة النسيج بشكل غير متساوٍ. قد يستلزم هذا إجراء جراحة إضافية، أو ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.6- مشكلات السَّديلة:ويُمكن أن تتسبَّب إعادة ثَنْي السَّديلة أو إزالتها من مقدِّمة العين خلال الجراحة في مضاعَفات، تشمل العدوى، وفرط إفراز الدموع. كما قد تنمو طبقة نسيج القرنية الأبعد بصورة غير طبيعية أسفل السَّديلة خلال عملية التعافي.7- التدهور:يحدث التدهور عندما تتغير رؤيتك ببطء نحو الخطة الأصلية. وتُعَد هذه المضاعَفات أقل شيوعًا.8- فَقْدان البصر أو تغيُّرات الرؤية :نادرًا ما يمكن أن تؤدي المضاعَفات ان عملية الليزك تسبب العمى وفقدان الرؤية. كما قد لا يتمكَّن بعض الأشخاص أيضًا من الرؤية بنفس الحدة أو الوضوح كما كان في السابق.