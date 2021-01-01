خطوة بخطوة.. الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان



الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان



يساعد تنظيف الأسنان في تخفيف التوتر ويسمح لك بالاستمتاع بشكل أفضل بالنتائج، ويحمي الأسنان من التسوس.



ويقول أطباء الأسنان إن الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن تقضيه في تنظيف أسنانك هو دقيقتان مرتين في اليوم.



وإليك بعض النصائح حول كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح:

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وفقا لما نشره موقع "كيدز هيلثي"، امسك الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة.نظف بلطف من حيث يلتقي السن واللثة على سطح المضغ في ضربات قصيرة (حوالي نصف الأسنان).يمكن أن تتسبب الفرشاة القاسية في انحسار اللثة وحساسية الأسنان.مع مرور الوقت، استخدم نفس الطريقة لتنظيف جميع الأسطح الخارجية والداخلية لأسنانك.لتنظيف أسطح المضغ لأسنانك، حاول إدخال الشعيرات في الحفر والشقوق.لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان واللثة الأمامية والسفلية، أمسك الفرشاة بشكل عمودي تقريبًا.بحركات ذهابًا وإيابًا، ضع الجزء الأمامي من الفرشاة فوق الأسنان واللثة.باستخدام حركة إلى الأمام، نظف لسانك بلطف وسقف فمك لإزالة البكتيريا المسببة للتسوس الموجودة في هذه الأماكن.