دون كريمات.. طريقة التخلص من بقع الشيخوخة



بقع الشيخوخة بقع الشيخوخة



مع تقدمك في السن، يبدأ مظهرك في التغير وتصابين بالتجاعيد، وتبدأ الجاذبية في التأثير على أجزاء معينة من جسمك، وتظهر البقع الداكنة على بشرتك.



وتسمى هذه البقع "بقع الشيخوخة"، أو بقع الكبد، ويمكن أن تظهر على "وجهك، ساقيك، ذراعيك، كتفيك، يديك"، وفي أي مكان من جسمك.



فإذا كنتِ تعانين من بقع الشيخوخة على بشرتك، يمكن أن تساعدك هذه الحيلة البسيطة على تقليلها في أي وقت من الأوقات.

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البقع العمرية هي شكل من أشكال فرط التصبغ.فرط التصبغهو مرض شائع يؤدي فيه الإفراط في إنتاج الميلانين (صبغة طبيعية داخل الجلد) إلى ظهور بقع داكنة وتفاوت البشرة.البقع ليست خطيرة، على الرغم من أهمية مراقبتها، استشيري طبيبك عندما:تصبح بعض البقع أغمق من غيرها تظهر دائرة داكنة حول واحدة (أو أكثر) من النقاط يستمرون في النمو أو تبدأ في الحصول على لون ضارب إلى الحمرة.بصلةهل تعلم أنه يمكنك استخدام منتج منزلي بسيط لمكافحة بقع الكبد، والتي تظهر عند الشيخوخة ربما تكون قد حصلت بالفعل على المكونين في مخزنك: البصل وخل التفاح.يساعد عصير البصل في تقليل الندبات، ثم هناك خل التفاح الذي يساعد في إزالة طبقات الجلد الميتة.وباستخدام هذين المكونين الشفاء، يمكنك استعادة بشرتك لتبدو منتعشة بسهولة شديدة! امزجي البصل مع اللب، ضعي اللب في قطعة قماش قطنية أو منخل، وادفعي العصير خارجها.اخلطي عصير البصل مع خل التفاح وضعيه على البقع الداكنة، كرري هذا يوميًا لمدة أسبوعين وستلاحظين أن البقع ستبدأ في التفتح!