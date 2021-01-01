طريقة عمل صلصة البولونيز للمكرونة



صلصة البولونيز للمكرونة صلصة البولونيز للمكرونة



هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل بولونيز مختلفًا عن صلصة السباغيتي النموذجية في حين أنها صلصة لحم طماطم مصنوعة من الثوم والبصل ، فإنها تشمل أيضًا إضافة الكرفس والجزر بالإضافة إلى القليل من الحليب. قد يبدو الأمر غير معتاد ولكن هذه المكونات تضيف نكهة مميزة



هذه رائعة على المكرونة ولكنها أيضًا إضافة لذيذة



الخضار: يجب أن يكون البصل والجزر والكرفس التقليدي في هذا الطبق.

قد يعجبك أيضا...

للحوم: مزيج من لحم البقر يضيف نكهة رائعة ، ولكن يمكنك صنعه بلحم البقر المفروم فقط إذا كنت تفضل ذلك.الطماطم: تميل الطماطم الكاملة المعلبة دائمًا إلى أن يكون لها قوام أكثر سمكًا من مكعبات ، لذلك نستخدمها دائمًا في هذه الوصفة.إذا كان لديك مكعبات طماطم معلبة فقط ، فستعمل تلك الطماطم أيضًا (مثل الطماطم المهروسة) لكنها قد تغير قوامها قليلًا.).يمكنك استخدام القليل من مرق اللحم البقريالحليب: مكون غير عادي ولكنه تقليدي في صلصة البولونيز الأصيلة.طريقة عمل صلصة البولونيزيستغرق صنع صلصة البولونيز وقتًا ، لكنها حقًا سهلة بمجرد الانتهاء من العمل التحضيري ، تغلي هذه الوصفة على نار هادئة حتى تتكاثف.طهي الخضار واللحوم: قم بتحمير الخضار المقطعة واللحوم ، ثم صفي أي دهون، أضف الحليب واتركه ينضج أيضًا.ينضج: أضف المكونات المتبقية واتركها تنضج حتى تصبح سميكة.بينما تغلي الصلصة على نار هادئة ، اطبخي المعكرونة حسب التعليمات. أضف الملح والفلفل والبارميزان ، قدمها واستمتع بها!