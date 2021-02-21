معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 5 أعوام بسبب الجائحة

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معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 5 أعوام بسبب الجائحة

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام خلال الربع الرابع من العام وذلك في ظل تضرر الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا، هكذا نقلت حابي.

ونقلت “بلومبرج” عن مكتب الاحصاءات الوطني القول اليوم إن عدد العاطلين ارتفع 121 ألفا مقارنة بالربع الثالث ليبلغ معدل البطالة 5.1 % وهو الأعلى منذ 2016 وقد تراجع عدد العاملين 114 ألف شخص.

وخلال إعلانه عن خطة التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق قدم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أمس أكثر إشارة واضحة على أن ريشي سونا وزير الخزانة سوف يستخدم الموازنة في الثالث من مارس المقبل لتمديد برامج الدعم الحكومي المقرر أن تنتهى الأسابيع المقبلة.

المصدر: اراب فينانس

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