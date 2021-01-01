

طريقة عمل خرشوف باللحمة المفرومة طريقة عمل خرشوف باللحمة المفرومة



خرشوف باللحمة المفرومة، من مطبخ غادة عاطف طبق مميز وذو طعم مختلف ومغذية ومليئة بالطاقة ومفيده جدا لكل الأعمار، و لعشاق الخرشوف والبشاميل، إليك أكثر من طريقة لعمله.



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة والبشاميل.



المقادير لعمل الخرشوف باللحمة المفرومة

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2 معلقة كبيرة عصير ليمون1 معلقة صغيرة ملح1 معلقة كبيرة زبدة1 رشة جوزة الطيب1 عدد بصلة مفرومة½ كوب جبنة بارميزان½ كيلو خرشوف½ معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون¼ كيلو لحمة مفرومةمقادير صوص البشاميل4 معلقة كبيرة دقيق4 معلقة كبيرة زبدة (مكعبات)2 معلقة كبيرة زعتر (فريش)2 عدد ورق لورا1 معلقة صغيرة ملح1 لتر لبن كامل الدسم1 عدد حباية جزر (مقطعة لقطع كبيرة)1 عدد بصلة (مقطعة لقطع كبيرة)½ معلقة صغيرة حباية جوزة الطيب (مبشورة)الخطوات:أولا نحضر البشاميل.فى حلة على النار نضيف اللبن والجزر والبصل واللورا والزعتر ونتركه يغلى ونصفيه من المكونات حتى يبرد.فى حلة على النار نسيح الزبدة ونضيف الدقيق ونقلب حتى يتجانس الخليط.نضيف اللبن تدريجيا على الزبدة والدقيق ونقلب جيدا وبسرعة حتى يتماسك قوام الصوص ويبدأ يغلى وبذلك يكون الباشاميل جاهز.فى طاسة على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.نضيف اللحم المفروم ونقلب ويترك على نار هادئة حتى ينضج اللحم ثم يتبل بالملح والفلفل والبهارات.يقطع الخرشوف ويشوح فى طاسة مع معلقة من الزبد ومعلقتين من عصير الليمون.نحضر صينية بايركس ونضع قليل من البشاميل ثم نضع الخرشوف واللحم المفروم ثم يوزع البشاميل ثم ننثر الجبن فوق الوجه.نضع الصينية فى فرن حتى يحمر الوجه، تقدم ساخنة مع أرز أبيض.طريقة عمل الخرشوف والبطاطس باللحمة المفرومةخرشوف وبطاطس محشية بطريقة سهلة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "اميرة فى المطبخ" على قناة "سى بى سى سفرة" ...المقادير:بطاطس محمرةخرشوفلحم مفرومبصل مفرومثوم مفرومبازلاء "بسلة" وجزرملح – فلفلحبهانلورامستكةصلصة طماطمصنوبر محمربقدونس مفرومباشميل جاهززيتطريقة التحضير:* في طاسة على النار يوضع الزيت مع بصل مفروم وورق لورا ومستكة وحبهان ويقلب جيدا.* يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يعصج مع ملح وفلفل.* في طاجن زجاجي يوضع قليل من الباشميل وترص البطاطس المقلية مع الخرشوف.* في حلة على النار يوضع زيت مع ثوم مفروم وملح وفلفل وصلصة طماطم ويضاف إليها ماء ساخن.* يحشى الخرشوف والبطاطس باللحم المعصج.* تصب عليها الصلصة والباشميل.* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج.* تقدم ساخنة.طريقة عمل الخرشوف المطبوخيمكنك تقديم العديد من الوصفات في منزلك، لكنك مازلت تبحثين عن وجبة مفيدة ومبتكرة في نفس الوقت، فقد قدمت الشيف نونا طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة، وهي احدى الاكلات المصرية الشهية للغاية، الصحية، وإليكم طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.وقت التحضير: 30 دقيقةوقت الطبخ: 60 دقيقةتكفي : لـ 7 أشخاصويمكن تقديم طاجن الخرشوف بالصلصة لعائلتك، وهي وجبة متكاملة، وتتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الصحية، ولن تكلفك الكثير، أو تستغرق الكثير من الوقت، وسوف تنال اعجاب جميع اسرتك وبالاخص أطفالك.مقادير طاجن الخرشوف بالصلصة:كيس خرشوفنصف كيلو لحمة مفرومة معصجة2 كوب صلصة طماطم مسبكةملعقة كبيرة ثوم مفرومملعقة كبيرة زنجبيل فريشعصير ليمونزيتون أسود مخليزبدةزيتنصف ملعقة صغيرة زعفران بودرنصف ملعقة صغيرة كركمكاريبابريكاقرفة بودرملحفلفل أسودطريقة عمل خرشوف بالصلصة:1- نحضر اللحمة ونعطيها تشويحة على الناشف، ثم نضعها فى حلة بها ماء ساخن وطماطم وجزر وحبهان بودر ولاورا بودر حتى تنضج وفى النهاية نضع الملح والفلفل الأسود.2- نحضر طاسة على النار ونضع بها زبدة وزيت ثم ننزل بالثوم المفروم والزنجبيل والكركم والكاري والبابريكا والقرفة والزعفران البودر ورشة الملح ورشة الفلفل الأسود، ونقلب ثم ننزل بالخرشوف (منقوع مسبقًا فى ماء به خل).3- نقلب وتعطي الخرشوف تشويحة مع باقى البهارات ثم ننزل باللحمة، ونقلب كل المكونات ونشوح ونضع كوب ماء ساخن أو كوب مرقة ساخنة، ونقلب ونغطى الطاسة حتى تتشرب الماء وحتى تمام تسوية الخرشوف ونتأكد من تسوية الخرشوف.4- نغرز شوكة فيه وفي حالة دخولها بسهولة نضع أخيرًا عصير الليمون والزيتون المخلي، ونقلب كل المكونات ثم نرص المكونات فى الطاجن أو فى الطاجن البايركس.5- نضع على الوجه صوص تسوية الخرشوف باللحمة، وندخله الفرن تحت الشواية فقط يأخذ تشميعه ولون ثم نخرجه.6- قدمي طاجن الخرشوف بالصلصة في أطباق التقديم، ويمكن تحضير السلطة والأرز الأبيضطريقة عمل الخرشوف المسلوققدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.مقادير شوربة الخرشوف:الخرشوف مسلوق شرائحزيت زيتونملحفلفلمرقةعصير ليمونكمونلسان عصفورثوم مفرومدقيقكريمةبقدونسطريقة تحضير شوربة الخرشوف :* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي* تترك حتى تمام النضج وتقدم