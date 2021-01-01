طريقة عمل سلطة خضار بالزبادي

طريقة تحضير سلطة خضار بالزبادي* يخلط كل الخضار معا* يخلط المايونيز مع زيت الزيتون ثم يضاف عصير الليمون* ثم يضاف الزبادي والملح والفلفل وتقلب جيدا ثم يضاف الدريسنج على السلطة تقلب السلطة ثم تقدم.

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