طريقة عمل سلطة خضار بالزبادي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل الخضار بالزبادي بشكل صحي ولذيذ ومشبع وبقيمة غذائية عالية.
مقادير سلطة خضار بالزبادي
نصف كيلو خضار مشكل مسلوق ( بطاطس / جزر / فاصوليا / بسلة )
1 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة مفرومين
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 2 كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة مايونيز
عصير ليمونة
فلفل أسود
ملح
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
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