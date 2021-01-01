طريقة عمل سلطة خضار بالزبادي

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سلطة خضار بالزبادي


تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل الخضار بالزبادي بشكل صحي ولذيذ ومشبع وبقيمة غذائية عالية.

مقادير سلطة خضار بالزبادي

نصف كيلو خضار مشكل مسلوق ( بطاطس / جزر / فاصوليا / بسلة )
1 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة مفرومين
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 2 كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة مايونيز
عصير ليمونة
فلفل أسود
ملح
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة خضار بالزبادي

* يخلط كل الخضار معا

* يخلط المايونيز مع زيت الزيتون ثم يضاف عصير الليمون

* ثم يضاف الزبادي والملح والفلفل وتقلب جيدا ثم يضاف الدريسنج على السلطة تقلب السلطة ثم تقدم.

المصدر: elbalad

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