

خطوات حفظ الخس طازجا فى الثلاجة خطوات حفظ الخس طازجا فى الثلاجة



الخس ضيف دائم على سفرة الأطعمة الصحية والسلطات، ولكنه قد يذبل سريعًا إن لم يستخدم فور شرائه، وكي يبقى الخس طازجا لأطول وقت يجب الانتباه لحفظه وتخزينه بطريقة صحيحة في الثلاجة حتى يمكن استخدامه في أي وقت وبأي طريقة.



قدمت الشيف نجلاء الشرشابي أفضل الخطوات لحفظ الخس طازجا فى الثلاجة.

​

خطوات حفظ الخس في الثلاجة :

- تقطع أوراق الخس الخارجية الذابلة المتآكلة.

- تقطع أوراق الأوراق الخضراء السفلية الزائدة وتساوى أطرافه من الأسفل بحيث يبدأ من طرف عود الخس نفسه.

- تفصل باقي أوراق الخس عن الرأس.

- تغسل أوراق الخس جيدًا في ماء بارد مضاف له الخل الأبيض.

- تشطف أوراق الخس بماء نظيف.

- تترك أوراق الخس لتصفى ما بها من ماء.

- تجفف أوراق الخس بمناديل المطبخ جيدًا.

- تلف أوراق الخس بمناديل المطبخ جديدة جافة.

- توضع أوراق الخس الملفوفة بالمناديل داخل كيس بلاستيكي ويفرغ منه الهواء تمامًا ويحفظ في الثلاجة.



ملاحظات في حفظ الخس:

- لا يترك الخس كما هو دون تنظيف في الكيس البلاستيكي داخل الثلاجة لأن الرطوبة والبرودة ستتلف أوراقه وتجعلها تذبل سريعًا مع عدم تواجد مناديل تمتص البرودة والرطوبة الزائدة.

- يجب الانتباه لغلق أكياس أو العبوات التى يحفظ بها الخس حتى لا تتسرب البرودة والرطوبة وتتلف الخس.

- لا يوضع الخس مع خضروات أو فاكهة أخرى لأن ذلك يسرع من تلفه وذبوله.