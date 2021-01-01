عندما تغادر أي أسرة من منزل إلى آخر، تجمع أثاثها وكل ما تحتاجه لنقله إلى المنزل الجديد، لكن هل تتخيل أن يتم نقل منزل كامل بكافة متعلقاته؟ بالفعل خذا ما حدث في إحدى المنازل المعمارية التاريخية التي تعود للعصر البريطاني الفيكتوري، الواقعة بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق لحظة انتقال المنزل من شارع آخر، عن طريق آلية مختصة، لتنقله من موقعه الأساسي إلى موقع جديد، بعد 139 عامًا من عنوانه القديم.
كما أظهر مقطع الفيديو، التفاف الكثير من المواطنين، حول المنزل توثيقاً لهذا الحدث الفريد من نوعه، ويتكون هذا المنزل من طابقين، 6 غرف، ويتميز بنوافذه الكبيرة والباب الأمامي الضخم.
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التعليقات على هنا أمريكا | نقل منزل فيكتوري من شارع إلى آخر: يتكون من طابقين
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