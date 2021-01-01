هنا أمريكا | نقل منزل فيكتوري من شارع إلى آخر: يتكون من طابقين

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هنا أمريكا | نقل منزل فيكتوري من شارع إلى آخر: يتكون من طابقين

عندما تغادر أي أسرة من منزل إلى آخر، تجمع أثاثها وكل ما تحتاجه لنقله إلى المنزل الجديد، لكن هل تتخيل أن يتم نقل منزل كامل بكافة متعلقاته؟ بالفعل خذا ما حدث في إحدى المنازل المعمارية التاريخية التي تعود للعصر البريطاني الفيكتوري، الواقعة بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق لحظة انتقال المنزل من شارع آخر، عن طريق آلية مختصة، لتنقله من موقعه الأساسي إلى موقع جديد، بعد 139 عامًا من عنوانه القديم.

كما أظهر مقطع الفيديو، التفاف الكثير من المواطنين، حول المنزل توثيقاً لهذا الحدث الفريد من نوعه، ويتكون هذا المنزل من طابقين، 6 غرف، ويتميز بنوافذه الكبيرة والباب الأمامي الضخم.

ووفقًا لروسيا اليوم، فقد تم نقل المنزل إلى موقع جديد على بعد ستة شوارع من موقعه القديم، بسرعة قصوى تبلغ 1 ميل في الساعة إلى العنوان الجديد، وعلى طول الطريق نحو المكان الجديد، تم قطع عدادات وقوف السيارات وتقليم أطراف الأشجار، ونقل لافتات المرور التي تعيق سير عربة النقل.

ودفع مالك المنزل، حوالي 400 ألف دولار، كرسوم وتكاليف نقل هذا المنزل الفيكتوري، والذي أشار إلى ان عمليه النقل كانت في مراحل التخطيط لسنوات عدة، حيث تعين عليه الحصول على تصاريح من أكثر من 15 وكالة في المدينة لتنفيذ هذا القرار.

المصدر: المصرى اليوم

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