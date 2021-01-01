تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
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التعليقات على الأرصاد : ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وأمطار على عدة مناطق
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