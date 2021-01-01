

الأرصاد : ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وأمطار على عدة مناطق الأرصاد : ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وأمطار على عدة مناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

قد يعجبك أيضا...

كما تشهد البلاد اليوم فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.