رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في زيارة له إلى المكسيك.
وجاء سفر فرنانديز استجابة لدعوة تلقاها من نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي دعاه للاحتفال المقام بمناسبة مرور 200 عام على استقلال المكسيك.
واستأجر فرنانديز طائرة نجم برشلونة الإسباني وفق ما ذكرت "ماركا" مقابل 160 ألف دولار، ولمدة أربعة أيام.
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