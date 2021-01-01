عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من نظام الكيتو، الذي يتبعه الكثير من الأشخاص للتخسيس ويحدث نتائج مبهرة فى بداية تطبيقه.
وقال عميد معهد القلب السابق، الكيتو نظام غذائي يعتمد علي إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلي دهون بدلا من الجلوكوز وجاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن إلا أن مضار الكيتو جمة علي المدي القريب والبعيد.
و أوضح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن رابطة القلب الأمريكية حذرت منه أخيرا.
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