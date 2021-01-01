لهذا السبب.. إحالة مصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى القضاء

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مصابين بفيروس كورونا

أحالت السلطات الأمنية في عمان، مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال محافظ العاصمة، سعد شهاب، إنه تم إحالة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.

وأضاف أن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية يقومون بتزويد الحكام الإداريين في المحافظات يوميًا بأسماء المصابين بالفيروس والمحجور عليهم منزليا".

وكان وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، شدد في وقت سابق، على أن "كل مصاب بفيروس كورونا يثبت أنه خارج المنزل هو شخص مخالف ومخالط وبالتالي يعتبر مطلوبا ويجب متابعته حتى إحضاره، ليتم بعد ذلك إرساله للمستشفى الميداني، لإكمال مدة الحجر ويبقى تحت الحراسة".

وأضاف المبيضين، أنه "بعد انتهاء مدة العزل في المستشفى يحظر عليه مغادرته، إلا بأمر من المحافظ الذي يقوم بإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأشار إلى أن "الجولات الميدانية والتفتيشية على المعزولين منزليا مستمرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد دوما أن سلامة المواطن والمجتمع أهم من كل شيء.

المصدر: قناة "المملكة" الأردنية

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