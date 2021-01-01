لهذا السبب.. إحالة مصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى القضاء

أحالت السلطات الأمنية في عمان، مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.
ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال محافظ العاصمة، سعد شهاب، إنه تم إحالة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.
وأضاف أن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية يقومون بتزويد الحكام الإداريين في المحافظات يوميًا بأسماء المصابين بالفيروس والمحجور عليهم منزليا".
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