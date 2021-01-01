حكم تربية الكلاب فى المنزل للحراسة.. ومخالطته للإنسان



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لامانع من تربية الكلب في المنزل، مادام بعيدا عن مكان الصلاة.



وأضاف أمين الفتوى ، خلال الفيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك": النبي يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مضيفا: أنه يفضل عند التعامل مع الكلب أن يكون هناك ملابس مخصصة في التعامل معه، حرصا على لعابه لغلق باب الوسوسة من هذا الأمر.



هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة ؟..ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟ ).

قد يعجبك أيضا...

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.وأشارت الى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.هل يجوز تربية الكلاب في المنزلسؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح العجمي، أنه لا يجوز إلا لضرورة وحاجة ماسة مثل الصيد أو الحراسة أو الإناث لمن كبر سنه.هل يجوز تربية الكلاب صغيرة أو كبيرة في المنزل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب "عثمان"، قائلًا: نعم يجوز بقدر بسيط للحاجة سواء للترفيه لشيء معنوي أو الونس.حكم تربية الكلاب دار الإفتاءسؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب "شلبي"، قائلًا: مادام هناك غرض معتبر لحماية ابنتك فيكون جائز شرعًا ولا حرج فيه، وبالنسبة للطهارة هى مسألة خلافية بين الفقهاء، فالبعض يقول الكلب ليس طاهرًا، وفقهاء المالكية يرون أنه طاهر وهذا ماعليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فوجود الكلب فى البيت جائز شرعًا ولا يؤثر على الصلاة فى شئ.