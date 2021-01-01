إطلاق نار.. إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في موقع عسكري

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إصابة جندي إسرائيلي

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن جنديا في الجيش الإسرائيلي، أصيب في حادثة إطلاق نار، في قاعدة عسكرية بمنطقة غور الأردن.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوأف زيتون، صباح اليوم أن الجندي أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المراسل، أن الجندي الذي يخدم في وحدة قتالية، أصيب بجروح خطيرة في رأسه، داخل الموقع العسكري "تيفيتس" بمنطقة غور الأردن.

ونقل زيتون عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق، لمعرفة أسباب الحادثة".

المصدر: صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية

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