حالة واحدة يجوز فيها عدم تنفيذ وصية الميت بدون تحمل ذنب.. الإفتاء توضح.. فيديو

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل عدم تنفيذ الوصية حرام ، عند وجود خلاف بين الأهل؟.



اقرأ.. حكم عدم القدرة على تنفيذ وصية الميت

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وصية الميت في ماله يجب تنفيذها في حدود الثلث، أما إن كانت الوصية من الميت بفعل شيء معين فيفضل تنفيذها وإن تعثر الأمر فلا يجب التنفيذ ولا يكون هناك ذنب عند عدم التنفيذ.



وأشار إلى أن الميت لو مات مثلا وترك 90 ألف جنيه، ووصى بالتصدق بـ20 ألف جنيه، فهنا يجب التنفيذ، أما لو وصى وقال حينما أموت تلقوا العزاء على القبر بدون الحضور في دار المناسبات، منوها بأن الأهل وجدوا مشقة في تنفيذ الوصية هذه لضيق المكان على المقابر ولابد من استقبالهم في مكان كبير كدار مناسبات فهنا يكون الأمر صعبا ، ولا حرج في عدم التنفيذ، لأن الميت لا سلطة له فيه إلا حينما يوصي في ماله، وعلى كل حال يفضل تنفيذ وصية الميت.

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حكم عدم تنفيذ الوصيةقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.https://web.facebook.com/watch/?v=5316418641732019