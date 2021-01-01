في 6 خطوات.. طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة



طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة

تعتبر طريقة عمل القرنبيط مع الطحينة احدى الوصفات الشهية المرتبطة بفصل الشتاء، وهي من المقبلات التي تناسب مع الاجواء الباردة، ويمكن تقديمها بمفردها أو بجانب وصفات اخرى، وتقدم مع الطحينة والخبز البلدي او الخبز العربي.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة والخبز العربي، وهي وصفة بسيطة غنية بالفيتامينات مناسبة لوجبة عشاء، ويدخل القرنبيط المقلي في العديد من الأكلات العربية الرئيسية كـ المقلوبة والمطفية.



طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة :

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1 رأس قرنبيط كبير، مقطّع قطع صغيرةزيت نباتي للقليلصلصة الطحينية:3 فصوص ثوم، مدقوقين1/2 كوب طحينة1/4 كوب عصير ليمون3/4 كوب ماء بارد3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم ناعمملح وفلفل حسب الذوقطريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة1- تنقع زهرات القرنبيط في ماء مملّح لعشر دقائق، لضمان نظافتها.2- نضعهم على ورق مطبخ نشّاف، ونتركهم ليجفوا تمامًا.3- في الأثناء، يمكن أن نحضّر صلصة الطحينية بخفق الليمون مع الطحينة. ثم نقوم باضافة باقي المكونات تدريجيًا مع الإستمرار بالتحريك حتى نحصل على صلصة ذات قوام متجانس.4- في قدر متوسط عميق، نحمي الزيت. نبدأ قلي الزهرات على مراحل حتى تبقى حرارة الزيت عالية لضمان عدم تشربها الكثير من الزيت.5- عندما تصبح الزهرات ذهبية ومقرمشة، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ للتصفى.6- نقدم القرنبيط المقلي مباشرة مع صلصة الطحينية وبعض الخبز العربي الشهي.لطريقة أكثر صحيّة:يمكننا سلق القرنبيط في ماء ساخن مدة ١٠ دقائق، ثم رشها ببعض الزيت بعد تجفيفها جيدًا، ثم ادخالها الفرن أو المقلاة الهوائية