طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة
تعتبر طريقة عمل القرنبيط مع الطحينة احدى الوصفات الشهية المرتبطة بفصل الشتاء، وهي من المقبلات التي تناسب مع الاجواء الباردة، ويمكن تقديمها بمفردها أو بجانب وصفات اخرى، وتقدم مع الطحينة والخبز البلدي او الخبز العربي.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة والخبز العربي، وهي وصفة بسيطة غنية بالفيتامينات مناسبة لوجبة عشاء، ويدخل القرنبيط المقلي في العديد من الأكلات العربية الرئيسية كـ المقلوبة والمطفية.
طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة
مقادير طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة :
1 رأس قرنبيط كبير، مقطّع قطع صغيرة
زيت نباتي للقلي
لصلصة الطحينية:
3 فصوص ثوم، مدقوقين
1/2 كوب طحينة
1/4 كوب عصير ليمون
3/4 كوب ماء بارد
3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم ناعم
ملح وفلفل حسب الذوق
طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة
1- تنقع زهرات القرنبيط في ماء مملّح لعشر دقائق، لضمان نظافتها.
2- نضعهم على ورق مطبخ نشّاف، ونتركهم ليجفوا تمامًا.
3- في الأثناء، يمكن أن نحضّر صلصة الطحينية بخفق الليمون مع الطحينة. ثم نقوم باضافة باقي المكونات تدريجيًا مع الإستمرار بالتحريك حتى نحصل على صلصة ذات قوام متجانس.
4- في قدر متوسط عميق، نحمي الزيت. نبدأ قلي الزهرات على مراحل حتى تبقى حرارة الزيت عالية لضمان عدم تشربها الكثير من الزيت.
5- عندما تصبح الزهرات ذهبية ومقرمشة، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ للتصفى.
6- نقدم القرنبيط المقلي مباشرة مع صلصة الطحينية وبعض الخبز العربي الشهي.
لطريقة أكثر صحيّة:
يمكننا سلق القرنبيط في ماء ساخن مدة ١٠ دقائق، ثم رشها ببعض الزيت بعد تجفيفها جيدًا، ثم ادخالها الفرن أو المقلاة الهوائية
التعليقات على في 6 خطوات.. طريقة عمل القرنبيط المقلي مع الطحينة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق