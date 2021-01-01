قرنية العين ومشاكلها .. العلاج والأسباب وعمليات الزراعة



قرنية العين ومشاكلها قرنية العين ومشاكلها



قرنية العين ومشاكلها، من الامراض التي يعاني منها كثيرين وتحتاج الي علاجات مكثفة، و علاج القرنية قد يحتاج الي زراعة القرنية ولكن تم استحداث علاج القرنية بالخلايا الجذعية ونقدم المعلومات الكاملة عن قرنية العين ومشاكلها.



أمراض القرنية

هناك عدة أسباب شائعة لأمراض القرنية ، بما في ذلك ما يلي:



الالتهابات

التهاب القرنية الجرثومي أو الفطري أو الفيروسي وكذلك الأمراض الطفيلية

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صدمةالسحجات أو التعرض للمواد الكيميائية السامةضمور واضطرابات القرنية التنكسيةاضطرابات المناعة الذاتيةمرض فيجنر أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبةنقص غذائيفيتامين (أ) نقصالتهاب القرنية الوراثيالظفرة أو الأورام السرطانية الحميدة أو الخبيثة على سطح العينالقرنية المخروطيةيمكن أيضًا أن تتضرر القرنية بشكل ثانوي بسبب حالات العين الشائعة الأخرى مثل تشوهات الغشاء الدمعي ( جفاف العين ) ، واضطرابات الجفن ، والزرق ، والمتلازمة البطانية القزحية القرنية (ICE) ، والتي قد تترافق مع الجلوكوما .زراعة قرنية العينإذا لم يكن بالإمكان إصلاح القرنية بخيارات العلاج الأخرى ، فإن زراعة قرنية العين هي احتمال آخر. يقوم الجراح بإزالة الجزء المصاب من القرنية واستبداله بأنسجة قرنية سليمة من متبرع. ووفقًا لجمعية بنك العيون الأمريكية ، نجحت أكثر من 97٪ من عمليات زراعة قرنية العين في استعادة الرؤية.وتُجرى زراعة قرنية العين عادةً في العيادات الخارجية ، لذا يمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم، وقد تستغرق عينيك عدة أشهر لتتعافى تمامًا.- تكلفة زراعة القرنيةتختلف تكلفة زراعة القرنية من مكان لأخر ومن دولةالي اخري فقد تكون العملية بأٍسعار متفاوتة ولكنها تعد من التكليفات الباهظة في جراحة العيون حيث ان تكلفة زراعة القرنية بحدود 10,000 دولار- علاج قرنية العين بالأعشابالطبيعة تشكل دائمًا مصدرًا غير محدودا للمركبات النشطة بيولوجيًا، ومنذ بداية البشرية ، سعى البشر للحصول على موارد في الحيوانات والنباتات لعلاج أمراض العيون، ومع ذلك ، لم يكن من الممكن استخدام مستخلصات النباتات والمواد ذات الأصل الحيواني بأمان إلا بعد الثورة الصناعية ، كما حددته الدراسات التدخلية المضبوطة.ويواجه علم صيدلة العين تحديين رئيسيين هما: تطوير الأدوية القادرة على تقليل العمى الناجم عن الجلوكوما. والسيطرة على الآلام المصاحبة لجراحة العيون، وهو ما أدى للبحث عن دواء يخفض ضغط العين بشكل فعال وعلاج قرنية العين بالاعشاب.