علاج الدوالي بالليزر وتكلفتها في مصر



علاج الدوالي بالليزر علاج الدوالي بالليزر



علاج الدوالي بالليزر هي عملية بديلة للجراحة، ولها نتائج مذهلة، تتم بواسطة الأشعة التداخلية، بعد الحصول على المخدر الموضعي، ثم يتم التعامل داخل الوريد بالليزر، لكي الوريد الذي يحتاج إلى العلاج.



والليزر هو شعاع شديد التركيز من الضوء، وتتسبب حرارة الليزر في إتلاف الوريد، مما يؤدي إلى تشكل نسيج ندبي، هذا النسيج الندبي يغلق الوريد، الوريد المغلق يفقد مصدر الدم ويموت، بعد عام أو عامين، من المحتمل أن يختفي الوريد.



العلاج بالليزر لا يحتاج إلى توقف ممارسة الحياة اليومية، كما يحدث مع العمليات الجراحية، إنما يمكن إجراء علاج الدوالي الليزر ثم التحرك مباشرة دون عناء، ووصف الأطباء علاج الدوالي بالليزر كأفضل علاج، وذلك طبقا للدراسات والأبحاث ايضًا.

قد يعجبك أيضا...

أنواع العلاج بالليزر1- العلاج بالليزر البسيطيتم إجراء علاج بسيط للوريد بالليزر على الجلد الخارجي، لعلاج الأوردة العنكبوتية والدوالي الدقيقة الموجودة تحت سطح الجلد مباشرة، هناك حاجة لأكثر من جلسة ليزر، يتم جدولتها كل 6 إلى 12 أسبوعًا، على النحو الذي يحدده طبيبك.2- العلاج بالليزر داخل الوريديمكن أن يعالج العلاج بالليزر داخل الوريد الدوالي الكبيرة في الساقين، يتم تمرير ألياف الليزر عبر أنبوب رفيع (قسطرة) في الوريد، أثناء القيام بذلك، يراقب الطبيب الوريد على شاشة الموجات فوق الصوتية المزدوجة، الليزر أقل إيلامًا من ربط الوريد وتجريده، كما أن فترة التعافي منه أقصر، يحتاج العلاج بالليزر فقط إلى التخدير الموضعي أو المسكنات الخفيفة.تكلفة علاج الدوالي بالليزر في مصرتختلف تكلفة علاج الدوالى بالليزر فى مصر تبعا للتقنية المستخدمة فيها، فـ علاج الدوالي بالليزر في عدد من الجلسات تختلف عن، علاج الأوعية الدموية بالليزر باستخدام القسطرة ويحدد الطبيب حاجة المريض لكل تقنية منهم وعدد الجلسات التي يحتاجها .اقرأ أيضا | فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعهاأضرار علاج الدوالي بالليزرتشمل الآثار الجانبية للعلاج بالليزر ما يلي:حروق الجلد.تغير لون الجلد.الشعور بالحرقان أو الألم أو الوخز بعد الشفاء من تلف الأعصاب (أقل احتمالا من بعد جراحة تجريد الوريد).تخثر دم صغير أو كبير في الوريد أو الوريد العميق (أقل احتمالا من بعد جراحة تجريد الوريد).المراجع من موقع uofmhealth