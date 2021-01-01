أسباب مشاكل غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة.. وأبرز أعراضه

يحدث تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، عندما يصاب النسيج المرن الموجود بين الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر، مما يتسبب في احتكاك العظام مع بعضها البعض الأمر الذي يؤدي إلى تلف غضروف الظهر.
ومن أبرز أسباب تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الإصابات المفاجئة كـ الإصابات الرياضية ، أو الإصابة بـ هشاشة العظام، أو نتيجة التحميل على الظهر و رفع أحمال ثقيلة.
وقد تتحسن إصابات غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الطفيفة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة ، ولكن قد يتطلب تلف الغضروف الأكثر حدة الجراحة في النهاية.
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