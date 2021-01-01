أسباب مشاكل غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة.. وأبرز أعراضه

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مشاكل غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة

يحدث تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، عندما يصاب النسيج المرن الموجود بين الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر، مما يتسبب في احتكاك العظام مع بعضها البعض الأمر الذي يؤدي إلى تلف غضروف الظهر.

ومن أبرز أسباب تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الإصابات المفاجئة كـ الإصابات الرياضية ، أو الإصابة بـ هشاشة العظام، أو نتيجة التحميل على الظهر و رفع أحمال ثقيلة.

وقد تتحسن إصابات غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الطفيفة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة ، ولكن قد يتطلب تلف الغضروف الأكثر حدة الجراحة في النهاية.

وقد تشمل أعراض تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة ما يلي:

آلام عند الحركة يستمر حتى مع الراحة ويزداد سوءًا عند المعاناة من زيادة الوزن.
تورم يتطور مع مرور الأيام

وإذا كنت قد أصبت بتلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، فمن الجيد تجربة تدابير الرعاية الذاتية أولًا. قد تتحسن الالتواءات والتلف الطفيف في الغضاريف من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

من المحتمل ألا يتحسن تلف الغضروف الأكثر حدة من تلقاء نفسه، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتآكل غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة في النهاية، وتحتاج إلى عملية جراحية.

المصدر: hopkinsmedicine

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