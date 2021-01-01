أوباما: كسرت أنف أحد زملائي بسبب العنصرية



أوباما أوباما

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن عراك بالأيدي وقع بينه وبين أحد زملائه في الصف خلال فترة دراسته، بعدم أطلق عليه زميله وصفًا عنصريًا.



وقال أوباما خلال حديثه في برنامج إذاعي، إن صديقا كان يمارس برفقته رياضة كرة السلة وصفه بكلمة عنصرية في أثناء حديثهما في إحدى غرف خلع الملابس، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.



وأضاف: "أتذكر أنني لكمته في وجهه وكسرت أنفه داخل غرفة تغيير الملابس"، ليجيبه المذيع الذي استضافه "أحسنت فعلا!".

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ورد عليه المذيع قائلًا: "أحسنت!".وتابع أوباما قوله: "لقد شرحت له الأمر. قلت له ألا ينعتني بذلك مرة أخرى".وتحدث أوباما في مناسبات عديد عن أثر العنصرية على المجتمع الأمريكي، خلال حكمه وبعد مغادرته البيت الأبيض.وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوباما علنا عن حادث كسر أنف زميله في الصف.