كشف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن عراك بالأيدي وقع بينه وبين أحد زملائه في الصف خلال فترة دراسته، بعدم أطلق عليه زميله وصفًا عنصريًا.
وقال أوباما خلال حديثه في برنامج إذاعي، إن صديقا كان يمارس برفقته رياضة كرة السلة وصفه بكلمة عنصرية في أثناء حديثهما في إحدى غرف خلع الملابس، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.
وأضاف: "أتذكر أنني لكمته في وجهه وكسرت أنفه داخل غرفة تغيير الملابس"، ليجيبه المذيع الذي استضافه "أحسنت فعلا!".
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التعليقات على أوباما: كسرت أنف أحد زملائي بسبب العنصرية
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