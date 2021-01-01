بدون تكاليف.. استوحي ديكور غرفة ألعاب أولادك من منزل جيجي حديد

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صورة الخبر: بدون تكاليف.. استوحي ديكور غرفة ألعاب أولادك من منزل جيجي حديد
بدون تكاليف.. استوحي ديكور غرفة ألعاب أولادك من منزل جيجي حديد


شاركت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مؤخرًا سلسلة من الصور التي لم يسبق لها مثيل على قصصها على Instagram، وكشفت لمتابعيها عن خبايا صغيرة من حياتها، بما في ذلك ابنتها خاي.

لذا، بينما كانت طفلتها البالغة من العمر أربعة أشهر تأخذ قيلولة يوم الأحد، ذهبت جيجي حديد في جولة لتبادل الصور، حيث تشارك الصور من تواريخ معينة ردًا على معجبيها ومتابعيها.

حيث شاركت صورة لغرفة ألعاب ابنتها، وكتبت: "حولت نصف مكتبي إلى غرفة ألعاب، وتحتوي غرفة اللعب على ظلال وردية فاتحة وخيمة صغيرة تشغلها حيوانات محشوة وحفرة كرة، من بين أشياء أخرى كثيرة.

صورة الخبر: بدون تكاليف.. استوحي ديكور غرفة ألعاب أولادك من منزل جيجي حديد

المصدر: Instagram

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