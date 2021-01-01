كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

آخر الأخباراخبار الرياضة › كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد


أكد تقرير بريطاني، أن نادي كريستال بالاس يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "hitc" البريطاني أن نادي كريستال بالاس يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 22 مليون جنيه إسترليني " أي ما يساوي 497 مليون جنيه مصري".

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن كريستال بالاس سيكون بحاجة إلى ضم مصطفى محمد، بعد اقتراب كلا من، كريستيان بينتيكي وميشي باتشواي وكونور ويكهام، من الفريق، خلال الضيف القادم.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لضم مصطفى محمد 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12076

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager