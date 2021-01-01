انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إصرار الإعلامي الرياضي سيف زاهر، على القول بتعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر جديد.
وكتب شوبير عبر حسابه على "تويتر": "أعجبني إن سيف زاهر صحح خبر تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، بعد نفي امير توفيق، طبيعي أن نخطأ، هذا وارد، ولكن الإصرار على الخطأ غير مطلوب".
وسبق أن أعلن الإعلامي سيف زاهر، أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنهت صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .
وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أمير توفيق أنهي طلبات موسيماني بالتعاقد مع مهاجم سوبر إفريقي، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا الوافد الجديد.
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التعليقات على شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد
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