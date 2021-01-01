شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إصرار الإعلامي الرياضي سيف زاهر، على القول بتعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر جديد.

‏وكتب شوبير عبر حسابه على "تويتر": "أعجبني إن سيف زاهر صحح خبر تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، بعد نفي امير توفيق، طبيعي أن نخطأ، هذا وارد، ولكن الإصرار على الخطأ غير مطلوب".



وسبق أن أعلن الإعلامي سيف زاهر، أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنهت صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .



وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أمير توفيق أنهي طلبات موسيماني بالتعاقد مع مهاجم سوبر إفريقي، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا الوافد الجديد.

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وكشفت مصادر خاصة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.وأضاف مصدر لأن موسيماني استقر على البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية.