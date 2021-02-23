استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية بعد زيادته بقيمة قرشين اثنين أمس.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،العربي الافريقي الدولي، القاهرة".
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، الاهلي المصري، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم،HSBC، مصرف أبوظبي الاسلامي، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، الاهلي المتحد، مصر،سايب،مصر إيران للتنمية"
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021
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