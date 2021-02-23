

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية بعد زيادته بقيمة قرشين اثنين أمس.



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،العربي الافريقي الدولي، القاهرة".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، الاهلي المصري، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم،HSBC، مصرف أبوظبي الاسلامي، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، الاهلي المتحد، مصر،سايب،مصر إيران للتنمية"

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بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، المصرف العربي الدوليAIB، الامارات دبي الوطني"وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه لللشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، التجاري وفا، كريدي أجريكول ،قنا السويس، المشرق ،البركة الاسلامي،ABC، المصري لتنمية الصادرات،ابوظبي التجاري، الاسكندرية،التعمير والاسكان، عودة،الكويت الوطني،المصري الخليجي،التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي".ووصل أعلي سعر لـ" الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.